Islamdeskundige: ‘Malek F. verhult zijn geloof, met opzet’

Haagse nieuwe Valentina (17) vroeg minister Grapper­haus om stage: ‘Je gelooft het niet, maar dat heeft hij gedaan’

10 april 17-jarigen: ze staan op de springplank naar volwassenheid. Geraldina Metselaar gaat met ze in gesprek voor de rubriek Haagse nieuwe. Deze keer is het de beurt aan Valentina Tereeva. Zij baalt verschrikkelijk van het tekort aan stageplekken. Toen ze één vraag aan minister Grapperhaus mocht stellen, greep ze haar kans. „Dat was best spannend ja.”