‘Islamitische middelbare school komt er gewoon’

Voor het negende jaar op rij heeft Stichting Islamitisch Onderwijs bij de gemeente aanvragen ingediend voor een islamitische middelbare school in Den Haag, onder de vlag van het Cornelius Haga Lyceum en de Ozonlaag. De kans dat de aanvragen worden goedgekeurd is verwaarloosbaar, dat weet Söner Atasoy als geen ander.



,,Maar ik wil die afwijzingen met argumentatie in handen krijgen. Op die manier bouw ik een dossier op en kan ik uiteindelijk naar het Europese Hof. Wij hebben recht op onderwijs, net zo goed als christenen dat hebben. Ze proberen ons klein te krijgen, maar dan zeg ik: challenge accepted. Ik ga die strijd aan.’’



Atasoy is van de lange adem. ,,We zijn eerder volkomen ten onrechte gedwarsboomd door de minister, toen we een school wilden openen op islamitische/hindoeïstische grondslag in 2017 in Den Haag. We hadden nota bene groen licht, maar uiteindelijk was de combinatie van de twee denominaties plots niet meer levensvatbaar, volgens de overheid. Wat ze niet zeiden, maar wel zo is: ze wilden gewoon niet met mij als persoon in zee.’’