Islamitische Partij van de Eenheid doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen: ‘We kennen het klappen van de zweep’

Na ruim tien jaar in het IJspaleis is het volgens de oud PVV’er tijd om zijn plek in de Haagse gemeenteraad te verruilen voor het paarse pluche op het Binnenhof. ,,We zijn een partij met islamitische grondslag, die heb je nog niet in Nederland”, vertelt Van Doorn. ,,Maar er wonen in Nederland wel een miljoen moslims.”