Islampartij Nida doet mee aan verkiezingen Den Haag

Binnenkort maakt Nida de kandidatenlijst voor Den Haag bekend. Volgens partijvoorzitter Nurullah Gerdan kwam de roep om een Haagse lijst vanuit de stad zelf. ,,Wij werden benaderd door mensen die zich niet herkenden in de bestaande partijen in de stad."



Volgens de islamistische partij zijn de gevestigde partijen in Den Haag er tot nu toe niet in geslaagd voor verbinding te zorgen. ,,Een nieuwe verbindende kracht is nodig. Vanuit ons geloof, in de stad Den Haag, kunnen wij zo veel meer bijdragen dan er tot op heden is gedaan".



De partij wil de economie 'hervormen voor een eerlijke verdeling van de welvaart.' Ook ziet Nida ecologische uitdagingen (een verstoorde omgang tussen mens en natuur), ethisch uitdagingen (verlies aan religie en spiritualiteit), culturele uitdagingen (verspilling van talenten) en sociale uitdagingen (een doorgeschoten individualisering), die 'vragen om een verbindend alternatief'.



Rotterdam

Nida is opgericht in Rotterdam. De partij deed in 2014 voor het eerst mee aan de raadsverkiezingen en behaalde toen twee zetels. Voorman is oud-GroenLinks-raadslid Nourdin El Ouali. Nida is een begrip uit de Koran en betekent oproep of stem.