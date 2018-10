‘Israël met probleem opgezadeld, door het Rijk’

Column Vooruit, ik zet mijn hometrai­ner toch nog niet op Markt­plaats

6:10 De video begint met Edwin de Wolff. Hij fiets over de Scheveningse boulevard. Pas als je goed kijkt, zie je dat hij maar één been heeft. Het andere been verloor Edwin tijdens een missie in Bosnië. Hij peddelt sneller dan mij ooit is gelukt. Met één been. En ik maar ploeteren, op mijn hometrainer.