Israël op punt aanvraag vergunning in te trekken

Dat blijkt uit antwoorden van de ambassade van Israël, die door de gemeente getipt moest worden dat zij zelf die procedure rond de vergunning moesten onderbreken. ,,De ambassadeur hoorde twee dagen geleden pas dat de vergunning moest worden ingetrokken,'' aldus de ambassade. ,,Daar was de ambassade niet van op de hoogte. Vandaar dat dit eerder nog niet was gedaan.''

Aanvallen

De verbouwing van de villa leidde tot veel ophef. Om het pand veilig te maken als ambassade moest er veel worden gesloopt. Ook zou er een betonnen constructie in komen om aanvallen te weren. De staat Israël kocht het pand van het Rijksvastgoedbedrijf, maar schrok daarna omdat de kosten voor de verbouwing uit de bocht vlogen. Het pand gaat nu de verkoop weer in. ,,Het proces is gaande,'' aldus de ambassade.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!