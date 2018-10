Israël schrikt van Nederlandse regels: verbouwing ambassade ‘extreem duur’

Het land kocht het verpauperde pand amper twee jaar geleden voor ruim 4 miljoen euro van het Rijksvastgoedbedrijf. Maar volgens Shir-On dreigt de staat zich te vertillen aan de extreem dure verbouwing. De kosten dreigen tot verbijstering van het land geheel onverwacht enorm op te lopen omdat er massa's regeltjes blijken te gelden vanwege de monumentenstatus en de eisen van de Haagse welstandscommissie. ,,In Israël mag je ook niet zomaar gaan bouwen of verbouwen. We respecteren ook absoluut alle regels en wetten die hier gelden. Maar dat er zo veel regels zouden zijn, hebben we niet voorzien. De kosten dreigen rocket high te worden'', zegt Shir-On. Het gaat volgens hem om een extra bedrag van ongeveer 20 miljoen dat in het monument moet worden gestoken om van de oude, verpauperde villa een visitekaartje te maken dat bovendien bestand is tegen aanvallen door terroristen. Ver boven het budget, zegt hij. ,,Belastinggeld. Ik ben geen tycoon die onbeperkt met miljoenen kan smijten. Dit is geld van de staat Israël, van de belastingbetaler.'' De ambassadeur heeft er bijna hoofdpijn van. Ook vanwege de vele negatieve reacties vanuit de omwonenden en de gemeenteraad, omdat Israël volgens hen een monument aantast.

Controversieel

Israël had volgens Shir-On graag zijn ambassade gevestigd in kantoorgebouwen Babylon, of het World Trade Center, maar was daar volgens de ambassadeur niet welkom. Nooit had hij gedacht hoe controversieel de verhuizing naar Plein 1813 zou zijn. ,,Er zaten al meer ambassades. We dachten: 'We'll join the club'.''