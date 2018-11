Israël ziet af van verhuizing naar Plein 1813

Kosten

Israël kocht het verpauperde pand voor ruim 4 miljoen euro van het Rijksvastgoedbedrijf. In een interview met deze krant zei ambassadeur Aviv Shir-On dat de kosten voor de verbouwing van de nieuwe ambassade in een rijksmonument aan Plein 1813 tot Israëls verbijstering heel hoog zouden worden en dat hij in staat was het pand weer in de verkoop te doen.



Ook de buurt verzette zich tegen de komst van de ambassade en tegen de vergunning om te gaan verbouwen. Het ging om een omgevingsvergunning, waarmee Israël het recht kreeg de statige villa op Plein 1813 te verspijkeren en zwaar te beveiligen tegen aanvallen met wapens.