Israëliërs en Palestijnen voor derde dag op rij slaags; VS blokkeert verklaring Veiligheidsraad

Voor de derde dag op rij hebben de Palestijnen en Israëliërs slag geleverd in de jongste golf van geweld tussen de twee volken. Washington heeft ondertussen een topdiplomaat gestuurd die moet proberen de situatie te kalmeren tijdens de intensiefste vijandelijkheden in jaren.

Het Israëlische leger viel doelwitten in de Palestijnse Gazastrook aan, Palestijnse bewegingen daar bestookten Israël met raketten. De Palestijnen zijn woedend dat Israël in het bezette Oost-Jeruzalem Palestijnse gezinnen wil verdrijven zodat er Joodse kolonisten kunnen wonen.



Volgens het ministerie van Volksgezondheid van de Gazastrook zijn in de enclave minstens 65 mensen omgekomen sinds het geweld op maandag escaleerde. Onder de doden zijn een militaire commandant en andere leiders van de radicaalislamitische Hamas-beweging. Israël meldde tot nu toe zes slachtoffers, onder wie een soldaat.

Open einde

De Israëlische premier Netanyahu bezwoer niet te stoppen met de aanvallen op de Gazastrook: ,,Dit is nog maar het begin. We zullen ze raken op een manier die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden.” Hamas-leider Haniyeh zei op zijn beurt: ,,De confrontatie met de vijand heeft een open einde.”



Moskou vindt dat er dringend een spoedvergadering moet komen van het zogenoemde Midden-Oostenkwartet van Verenigde Staten, Verenigde Naties, Europese Unie en Rusland.

Veiligheidsraad

De Verenigde Staten hebben vandaag een verklaring van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over het geweld tussen Israël en de Palestijnen tegengehouden. De veertien andere landen in de raad zouden wel voor zijn geweest, in de hoop zo het geweld tussen het Israëlische leger en de Palestijnen in te dammen. Maandag blokkeerden de VS ook al een verklaring.

Israëlische bombardementen op Gaza.

Een diplomaat van de VS zei anoniem tegen persbureau AFP dat ze tegen een gezamenlijke verklaring zijn, omdat ‘het niet zou helpen met het oplossen van het conflict’. De andere landen denken dat een gezamenlijke verklaring van de Veiligheidsraad wel kan helpen. De VS is een van de belangrijkste bondgenoten van Israël.

Volledige oorlog

Speciaal gezant van de VN in het Midden-Oosten Tor Wennesland vreest dat het conflict kan uitlopen op een ‘volledige oorlog’. ,,De situatie is veel slechter geworden sinds maandag. Het geweld kan steeds erger worden.‘’



De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei vandaag dat de Amerikaanse gezant voor het Midden-Oosten naar Israël reist om met de partijen te gaan praten. ,,Het belangrijkste is dat alle partijen stoppen met het geweld‘’, aldus Blinken.

De demonstranten houden een anti-Israëlprotest.

Demonstratie Den Haag

Honderden mensen hebben vanmiddag bij de ambassade van Israël in Den Haag gedemonstreerd tegen het geweld in Gaza. Het was onrustig. De actievoerders liepen op de weg en zorgden voor een gevaarlijke verkeerssituatie. ,,De demonstatie was van tevoren aangekondigd, maar er kwamen veel meer mensen dan was afgesproken”, legt een woordvoerder van de politie uit. ,,Een deel van hen ging vervolgens de weg op en zorgde daarmee voor een onveilige verkeerssituatie.”

Op sociale media gaan beelden rond van demonstranten die zich niet aan de coronamaatregelen houden en de aanwijzingen van de politie negeren. Ook is te zien dat iemand met een Israëlische vlag achterna wordt gezeten. De vlag wordt uiteindelijk afgepakt en verscheurd.

Rond 17.00 uur was de rust weer teruggekeerd. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.

KLM stopt met vluchten

KLM voert sinds dinsdag geen vluchten meer uit op de Israëlische stad Tel Aviv vanwege het oplopende conflict tussen de Israëliërs en de Palestijnen. Er stond voor dinsdag een vlucht gepland, maar die was tot woensdag uitgesteld.



Inmiddels is besloten niet meer die kant op te vliegen, laat een woordvoerster van de vliegmaatschappij weten. ,,We doen donderdag opnieuw een risico-assessment en besluiten dan of de situatie veilig genoeg is om de vlucht te laten doorgaan”, zegt de voorlichter.



Ook hebben meerdere Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen vluchten naar Tel Aviv geannuleerd. Onder meer American Airlines, Delta Air Lines en United Airlines hebben besloten in ieder geval woensdag en donderdag niet meer naar de stad te vliegen, melden Amerikaanse media.