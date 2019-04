Ivar (19) gaat voor top en moet daarom veel laten: 'Drinken gaat niet samen met topsport'

‘Mijn oom was vroeger bondscoach. Door hem ging ik op mijn achtste op karate. Nu doe ik het al elf jaar. Een halfjaar geleden kwam ik naar Nederland en sindsdien zit ik in het nationale team. Ik ben uit Curaçao gekomen om ICT te studeren aan de Hogeschool Rotterdam. Voor studie en topsport moet je heel veel discipline hebben. Na school maak ik huiswerk en train ik. Twee uur lang of twee keer 1,5 uur achter elkaar. Soms neem ik een avondje rust. Dan doe ik echt niks. Drinken, net als mijn leeftijdsgenoten, doe ik niet. Dat gaat niet samen met karate. Op het EK wil ik kijken hoe ik presteer tegenover de besten in mijn sport. In november is het WK karate onder de 21. Daarvoor moet ik me kwalificeren. Ik hoop dat het lukt en dat ik ooit een Europese titel en een wereldtitel haal in mijn sport. De discipline die daarvoor nodig is vind ik mooi. Vechters zijn de rustigste mensen. Ik kan karate, maar ik ga om die reden geen ruzie zoeken.



In Nederland woon ik bij mijn oom. Een groot deel van mijn familie is nog op Curaçao. Hier is het openbaar vervoer anders en op tijd. Daar moest ik in het begin wel aan wennen. Ik vond het moeilijk om op tijd te komen, maar nu is het geen probleem meer. In deze sport hoop ik nog een jaar of tien door te gaan.’



