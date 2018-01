Ivo's doel is nog niet bereikt, maar behandeling in Seattle wel

Het doel van 400.000 euro is nog niet bereikt, maar de familie Visser zit sinds een paar dagen wel in Seattle. Vader Ivo wordt in de Amerikaanse stad behandeld voor zijn agressieve vorm van bloedkanker.

Den Haag zette zich de laatste tijd In het in om het leven van de 34-jarige Ivo te redden. Voor de behandeling in Seattle was 400.000 euro nodig. Een flinke smak geld, die het gezin niet zomaar kon opbrengen. En begon de vrouw van Ivo en Anne-Marij (34) een inzamelingsactie geld om de overtocht naar Amerika te kunnen maken.

Ondanks dat de teller vorige week op 395.000 euro stond, reisde het gezin afgelopen vrijdag - vader Ivo, moeder Anne-Marij en de kleine Gijs naar Seattle. Daar blijven ze de komende maanden. In het Seattle Cancer Care Alliance heeft Ivo gisteren bloedonderzoeken gehad en zijn doktoren ontmoet. 'Het is hier echt heel goed geregeld en we hebben er een heel goed gevoel over dat Ivo hier beter gemaakt gaat worden!', schrijft zijn vrouw op hun website.

Extra kosten

En ondanks dat het doel al bijna was bereikt, bleek in Seattle dat er kosten bijkomen, doordat Ivo een extra chemokuur moet ondergaan. 'Vorige week hadden we dan gedacht dat we er bijna zijn, helaas is dat nu niet het geval met de bijkomende kosten.. Dat neemt niet weg dat dit echt een geweldig resultaat is!!! We moeten gewoon nog even volhouden.'