Izmarai M. (40) kreeg klappen, kon geen kant op en stak slager Farid uit zelfverdediging dood

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden in hoger beroep nog zes jaar cel geëist tegen M. De 40-jarige Afghaan stak in 2018 na een ruzie Farid Boustani (43) dood in een slagerij aan het Hobbemaplein. De twee zouden ’s ochtends ruzie hebben gekregen in de winkel, waarna M. de slagerij verliet. Later op de dag zou hij weer terug komen om zijn salaris op te halen.