‘Ja/ja-sticker moet ook in Den Haag’

Parkeerwoede in Haagse gemeenteraad

16:44 Hoeveel boze Schilderswijkers en Transvalers vanavond in de Haagse raadzaal opduiken, weet niemand. Maar dat het druk zal worden, is zeker. Alleen al voor de inspraak over de uitbreiding van het betaald parkeren in deze Haagse buurten hebben zich inmiddels 23 (!) mensen gemeld