Jaap en Marja kochten hun huis in Wassenaar in 1977 vanaf de tekentafel: ‘Het zwembad was een gouden zet'

De afgelopen 42 jaar was dat zeker wel het geval. Jaap en Marja kochten het huis in 1977 vanaf de tekentafel. Ze kwamen uit Den Haag en zochten een familiewoning. Niet per se in Wassenaar en niet bij voorbaat nieuwbouw. Het liep min of meer toevallig zo. De vele positieve randvoorwaarden gaven de doorslag. ,,Het huis staat op een flink stuk grond. Het uitzicht naar achteren is vrij, weilanden zo ver je kan kijken'', zegt Jaap. ,,Daarnaast is het een hele leuke en rustige buurt en hebben we ook aan de voorkant de ruimte, met een ruime oprit naar de dubbele garage.''