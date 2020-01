Jaar cel geëist tegen 27-jarige Farid P. voor ontucht met vermist Haags meisje (14)

P. ontkent de ontucht maar geeft toe dat hij seks met het meisje heeft gehad. Hij dacht naar eigen zeggen dat ze achttien jaar was, vertelde hij woensdag in de rechtbank in Den Haag. Het meisje had verklaard dat ze wel degelijk haar echte leeftijd had verteld. Volgens zijn advocaat kwam P. pas achter de leeftijd van het meisje op de dag van zijn aanhouding. “Hij zag nieuws over haar vermissing op tv en heeft toen tegen haar gezegd dat ze terug moest gaan”, aldus de advocaat. Overigens had P. ook over zijn leeftijd gelogen, hij zei tegen het meisje dat hij 22 jaar was.