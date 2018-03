Jaar cel geëist voor ontsnapping na dodelijke schietpartij Haags café La Suegra

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van twaalf maanden tegen een 43-jarige vrouw uit Capelle aan den Ijssel. Ze zou de voortvluchtige Robertico I. zou hebben helpen ontsnappen na een dodelijke schietpartij in café La Suegra in de Herenstraat in Den Haag vorig jaar. Daarbij werd de 31-jarige Jursley Cijntje uit Den Haag gedood en liep een andere cafébezoeker zware verwondingen op.

Na een woordenwisseling opende Robertico I. op 11 juli 2015 het vuur in het kleine café aan de Herenstraat. ,,Het lichaam van het slachtoffer was werkelijk doorzeefd", vertelde de officier van justitie vandaag bij de Haagse rechtbank. De man wist nog zwaar gewond naar buiten te kruipen, maar zakte op de stoep in elkaar.

Tijdens de zitting vrijdag bleek dat de politie Robertico I. kort na de schietpartij al samen met de vrouw, Mildred M., staande hield vlakbij de Herenstraat. Toen was nog niet duidelijk dat I. de hoofdverdachte was van de schietpartij. De agenten lieten hem na een fouillering gaan. Met M., waarmee hij een relatie had, zou 'Tico' eerst in de vroege ochtend naar Capelle gereden zijn.

De officier van justitie verdenkt M. ervan de dader naar het buitenland te hebben gebracht. Robertico is sinds de schietpartij voortvluchtig, en staat ook op de nationale opsporingslijst. Justitie heeft 15 duizend euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding. I. zou mogelijk in de Dominicaanse republiek of in Columbia zijn. De vrouw kon niet zeggen waar haar (ex)-vriend momenteel verblijft.

Het OM meende aanvankelijk dat Mildred M. de avond van de schietpartij het vuurwapen café La Suegra had binnengesmokkeld. Ze zou het in haar onderbroek, waar ze toch niet gefouilleerd zou worden door beveiligers, verstopt hebben. Vandaag moest de officier van justitie echter toegeven dat er geen bewijs is voor deze theorie. Ze acht Mildred M. wel schuldig aan het helpen ontsnappen van Robertico I. Daarnaast wordt de vrouw verdacht van het bezit van twee of drie vuurwapens van de dader.

Nabestaanden van het slachtoffer waren ook naar de zitting gekomen, en lazen een verklaring voor van de moeder van de doodgeschoten Hagenaar. ,,Iedere dag heb ik pijn in mijn hart, het is zo intens dat ik het mensen niet kan uitleggen", liet de moeder weten. M. hield vooral haar mond tijdens de zitting. ,,Het is pijnlijk voor de slachtoffers, maar ik heb hier niets mee te maken", zei ze aan het eind van de zitting.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.