Jaar cel voor gooien stenen vanaf viaduct Rijswijk

Tegen Hagenaar Sherwin I. (33) die juli vorig jaar vanaf de viaduct de Bosgang in Rijswijk stenen naar auto's op de A4 zou hebben gegooid, is vandaag twintig maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk geëist. De aanklaagster ziet de 'stenengooierij' tijdens de avondspits als poging doodslag. Er was op dat moment geen file, de auto's reden daar toen 100 kilometer per uur.

Er vielen geen doden of gewonden. ,, Maar de stenen hadden dodelijk letsel kunnen veroorzaken''. Ook wil de officier van justitie verplichte behandelingen opgelegd zien voor de volgens haar 'enigszins verminderd toerekeningsvatbare' Hagenaar. Hij zou de gewraakte stenen hebben gegooid vanaf hetzelfde viaduct als in 2005, toen een 30-jarige automobiliste uit Uden werd gedood door een stoeptegel die door haar voorruit ging. Die dader kreeg toen zes jaar cel.

Sinds dat drama zijn er hoge hekken op het viaduct geplaatst. Op 12 juli vorig jaar zag een vrouw op een scooter Sherwin I. op het viaduct rondscharrelen met een Albert Heintas, in zichzelf mompelend. Plots ziet ze hem drie stenen uit zijn tas halen om die vervolgens onderhands over een van de hoge hekken te slingeren. Ze hoorde beneden op de snelweg auto's toeteren, maar gelukkig raakte niemand gewond, ook was er geen schade aan auto's. De vrouw belde de politie. Die pakte Sherwin op. In zijn Albert Heijntas zat steengruis, volgens een politieman van hetzelfde soort als de stenen en brokstukken die later op de Rijksweg werden aangetroffen. Maar de verstandelijk beperkte psychiatrisch patient Sherwin I. ontkent: ,, De politie liegt man, ik heb helemaal geen steengruis in mijn tas gehad''. Hij was wel op dat viaduct geweest, gaf hij toe, maar had daar niet met stenen gegooid: ,, Ik liep daar een jointje, eeehhh een sigaretje, te roken''. Mompelen had hij ook niet gedaan: ,, Ik was aan het rappen''.

Kusjes en knipogen

Deskundigen vermoeden dat de Hagenaar psychotisch was destijds, maar omdat hij niet wilde meewerken in het psychiatrische onderzoekcentrum Pieter Baan, is dat niet zeker. In dat Pieter Baan zou hij vrouwelijke bewaaksters hebben lastig gevallen door seksuele opmwerkingen naar hen te maken. ,, Dat klopt wel'', zegt hij. Ook in de Haagse rechtszaal werpt Sherwin maandag kusjes en knipogen toe aan een parketpolitie-agente en een rechtbanktekenares. ,, Wilt u daarmee ophouden ?'', vraagt de rechter.

Amok

Sherwin zou al eens eerder stenen hebben gegooid: naar een politiebureau, een ministerie en een stadsdeelkantoor. De op zijn 11e van de Antillen naar Nederland gekomen Hagenaar heeft 'een probleem met autoriteit' volgens de reclassering. Zijn strafblad staat er vol mee: bedreigingen, vernielingen. In de eis die het OM nu laat horen, is ook nog de mishandeling van een NS-condructise in 2014 in Enschede meegenomen, en het tot tweemaal toe amokmaken op het Haagse Stadhuis eind 2015.

Volgens de advocaat is er onvoldoende bewijs. Het steengruis uit de tas kon niet meer naar een laboratorium om vergeleken te kunnen worden met de op de snelweg gevonden stenen. De raadsman: ,, Door miscommunicatie heeft de politie dat gruis weggegooid. Daardoor is mijn client in zijn verdediging geschaad''. Mocht de rechtbank anders oordelen, vindt hij hooguit poging zware mishandeling bewezen en zou er een lagere straf moeten volgen.