Jachtclub Scheveningen begrijpt traditie van zwemmen in haven: ‘Maar stenen gooien past er niet bij'

25-jarige Hagenaar gewond bij schietpar­tij in kappers­zaak aan Rijswijkse­weg

11:17 Een 25-jarige Hagenaar is gistermiddag gewond geraakt bij een schietpartij in een barbershop aan de Rijswijkseweg in Den Haag. De dader loste meerdere schoten en sloeg daarna op de vlucht. Het 25-jarige slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.