Jachthaven blij na afkalven toeristentaks

,,We zijn er erg blij dat de raad tot een reëel standpunt is gekomen’’, zegt Wim van der Loo namens de watersporters. Van der Loo waarschuwde vorige week dat Scheveningen zichzelf uit de markt dreigt te prijzen bij passanten door belasting voor toeristen te verhogen. De haven zou zo nog meer het imago krijgen van duurste jachthaven van Nederland, en dat terwijl de jachthaven juist bezig is haar positie te versterken.



De gemeenteraad ging unaniem om. Hotelgasten moeten vanaf volgend jaar wel 1,05 euro per nacht meer gaan betalen, maar voor watersporters die een nacht aanmeren blijft de stijging beperkt tot vijf cent per nacht. ,,We zijn ongelooflijk blij met dat realisme’’, zegt Van der Loo over de CDA-motie ‘Haven en camping ontzien van belastingverhoging’, waar de raad zich achter schaarde.



,,De grote boodschap is dat we dit niet voor ons zelf wilden, maar voor de concurrentiepositie van heel Scheveningen’’, zegt Van der Loo. Watersporters gaan immers ook de boulevard op, ze eten een hapje in de restaurants en doen hun boodschappen bij de lokale middenstand.