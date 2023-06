Jack Snack (53), beste frietbakker van Nederland, stopt: ‘De dokter zei: je staat op knappen’

met videoEen gesprek voeren op het terras van Jack Snack met eigenaar Jack Sackman van Denderen (53)? Eigenlijk is het niet te doen, want het aantal onderbrekingen - ‘hi Carola’, ‘hey maatje’, ‘geef me een boks’- is oneindig. Jack is een fenomeen in de Haagse wijk Mariahoeve. Toch sluit hij binnenkort de deuren.