Jackpot voor Den Haag: kabinet geeft 150 miljoen voor stadsparken en betere wegen in nieuwbouwwijken

Deze bekende horecaon­der­ne­mer heeft nu ook een zaak in stadsboer­de­rij de Weidemolen

Bij stadsboerderij de Weidemolen in Oosterheem is het horecagedeelte overgenomen door een bekende, Zoetermeerse ondernemer. We kunnen nu ook op de koffie bij Isak en Daniëlle van lunchroom Bij Daan.