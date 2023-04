Jake beveiligde huwelijksfeesten van André Hazes en Linda de Mol: ‘Dat was mijn lust en mijn leven’

ADO blijft dankzij goudhaan­tje Verheydt in de race voor play-offticket

Alleen een overwinning op De Graafschap kon ADO Den Haag nog in de race om een play-offplek kunnen houden. Die zege leek er voor een knokkende maar matig spelende Haagse ploeg lang niet in te zitten, tot Thomas Verheydt zich in de slotfase tot goudhaantje kroonde: 0-1.