Jakkeren of juist schoon en stil? Vooral gemeenten rond A12 pleiten voor verlaging limiet

Het lijkt bovendien de makkelijkste oplossing voor het stikfstofprobleem. Boze boeren en bouwers zetten dat onderwerp de afgelopen weken met stip op de politieke agenda. De veestapel moest gehalveerd worden, zo klonk het vanuit Den Haag. En bouwprojecten liggen stil terwijl de woningnood juist nijpend is. Op het Binnenhof is daarom snel een oplossing bedacht: verlaag de maximumsnelheid op snelwegen. Zo komt er weer ‘stikstofruimte’ vrij en kunnen er weer woningen worden gebouwd.



Maar er zijn meer redenen denkbaar om af te stappen van de populaire 130 kilometer per uur. Langzamer rijden is beter voor het milieu, levert minder herrie op en bij ongelukken is het letsel minder heftig, zo klinken de pleidooien in verschillende gemeenteraden.