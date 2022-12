Jaloerse Rijswijker breekt gezicht vriendin op drie plaatsen: ‘Je bent van mij en gaat nergens heen’

Man raakt bekneld onder busje, brandweer­lie­den bevrijden slachtof­fer

Een man is maandagavond bekneld geraakt onder een busje aan de Velpsestraat in Den Haag. Hoe de man daar terechtkwam is nog niet bekend. Hij is door de hulpdiensten bevrijd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

