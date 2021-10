Jammer dat uitgerekend een vegan restaurant zich onredelijk opstelt

12 honden ‘onnodig’ afgemaakt, maar Dierencen­trum ontkent wantoestan­den: ‘Soms is dier niet te redden’

30 september ‘Verbijsterd’ is het bestuur van het Haags Dierencentrum, dat van oud-medewerkers het verwijt krijgt dat zeker twaalf honden ‘waarschijnlijk onnodig’ zijn afgemaakt of overleden. ‘Ons is niets bekend over wantoestanden.’