Jan (70) en Wim (73) wachten uren met hun camera op bultrug bij Scheveningen: ‘Kippenvelmoment’

Haagse winnaar van miljoen euro meldt zich eindelijk bij Lotto: ‘Twijfelde of het wel echt klopte’

Van wie was toch dat miljoen euro prijzengeld van de Lotto? De winnaar uit Den Haag wiens lot hem of haar in één klap miljonair zou maken, had zich na de trekking op oudejaarsdag nog niet niet gemeld. Tot gisteren. ,,De winnaar was opgelaten en twijfelde of het wel echt klopte.”

6 januari