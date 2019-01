Jan (70) verbijsterd na uitzetting door organisatie vreugdevuur

VideoWijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) is hels omdat voorzitter Jan Lautenbach (70) woensdagavond door zes man politie verwijderd is bij een persconferentie van de organisatie achter het vreugdevuur in Scheveningen. Landelijke media waren wel welkom in de zaal, maar de voorzitter én auteur van de wijkkrant (oplage 7500 adressen in de getroffen wijk, red.) moest zijn biezen pakken.