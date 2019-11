Jan de Goederen repareert gigantische scheepsmotoren: ‘In principe hetzelfde als een brommertje’

Inmiddels repareert, reviseert en onderhoudt Jan met zijn bedrijf Engine Assist bv scheepsmotoren in havens over de hele wereld. De basis voor zijn kennis kwam van de lts op Scheveningen. ,,Die leraren daar waren oude rotten die wisten wat ze met ons aan moesten. Ik leerde zaken waar ik nu nog plezier van heb. Helaas bestaat de lts niet meer.’’



'Opletten en erbij blijven' is het devies als scheepsmotorenmonteur Jan de Goederen (58) arriveert aan de kade van de Amazonehaven op de Maasvlakte bij Rotterdam. Vlak achter hem transporteren onbemande wagens de zeecontainers over de kade. Boven zijn hoofd worden containers van de 150 meter lange Conmar Bay gelost. Het is druk in de haven waar alles tegelijkertijd gebeurt.



Tijd is geld in Rotterdam. In de machinekamer van het containerschip wordt gewacht op de gereviseerde cilinderkop die Jan in een trailer naar het schip heeft gereden. Op zijn aanwijzingen laat een bemanningslid van het schip een takel zakken om de cilinderkop aan boord te hijsen. De Russische hoofdmachinist aan boord van het Duitse schip houdt alles in de gaten. Alle ogen zijn gericht op Jan die het sein geeft dat de cilinderkop omhoog kan.



Jan groeide op in Voorburg. Zijn vader reed op een vrachtwagen, zijn broers later ook. ,,Ik ging naar de lts. Eerst die in Voorburg. Omdat ik een vroege leerling was, en op m'n vijftiende examen deed, moest ik nog een jaar naar school. Ik ben toen naar Scheveningen gegaan. Naar de lts in de Zwaardstraat. Een goede school waar ik veel leerde. Daar heb ik nu nog profijt van.‘’