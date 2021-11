Jan de Vries (75) bracht orde in de chaos aan de keukentafel

Jan stond aan het hoofd van een leger Zoetermeerse vrijwilligers die, onbezoldigd en in hun vrije tijd, anderen helpen bij het orde scheppen in hun financiële chaos. Jan had, met enkele gelijkgestemden, in 2013 het initiatief genomen om in zijn stad een afdeling op te richten van de landelijke organisatie Schuldhulpmaatje. Meer dan honderd vrijwilligers wist hij te enthousiasmeren om zich het leed aan te trekken van families in nood.