Jan en Marlène gaan weg uit hun moderne villa met voor en achter water

De twee woonden hiervoor lange tijd in Naaldwijk, maar toen ze een eigen bedrijf begonnen, moest er een huis komen met een groot atelier. Zelf iets bouwen was altijd al een droom geweest. Maar een kavel vinden in het hun zo vertrouwde Westland lukte niet. ,,Maasland had al langer een bepaalde aantrekkingskracht en daar vonden we wel wat we zochten”, legt Jan uit. ,,Wij hadden heel moderne ideeën, zeker voor die tijd. Maar de projectontwikkelaar durfde het niet aan. Een jaar later belde de makelaar ons of we niet nog geïnteresseerd waren. Het was ze niet gelukt de kavels te verkopen. Uiteindelijk zijn het er ook minder geworden dan oorspronkelijk bedacht. Daardoor zijn ze wel extra groot.”