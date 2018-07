Jan Pronk (VVD): 'Schrap vergoeding gemeenteraadsleden'

Momenteel ontvangen raadsleden in de gemeente Den Haag €2352,29 bruto per maand. Een fulltime functie is het officieel niet, al hebben niet alle gemeenteraadsleden een baan naast de functie.

Dit is zonde, vindt Pronk. Het afschaffen van de vergoeding zou raadsleden volgens hem stimuleren om een baan ernaast te nemen. ,,Met een baan ernaast heb je meer affiniteit met de maatschappij", stelt hij. ,,Dit dwingt om het debat op grote en heldere lijnen te voeren en dat is dan weer herkenbaarder voor burgers." Zo hoopt de politicus dat er een einde komt aan de eindeloze, inefficiënte debatten over almaar dezelfde zaken.

'Ten onder gaan'

Of Pronk op bijval kan rekenen vanuit de raad over het schrappen van de vergoeding, valt nog te bezien. Eerder dit jaar haalde collega Michel Rogier namelijk nog de krantenkoppen omdat hij stelde dat raadsleden 'ten onder gaan' aan het raadswerk naast hun reguliere werk. Een van de twee banen laten vallen, zou volgens hem echter geen optie zijn. De netto raadsvergoeding is hiervoor te laag, vindt Rogier.

Toch zijn de CDA'er en VVD'er het blijkbaar wel eens over het belang van een baan naast het raadswerk. ,,Met een baan naast je raadswerk sta je midden in de samenleving en dat is een must als volksvertegenwoordiger zijnde", aldus Rogier in maart.