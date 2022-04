Jan schreef boek over hongertochten van oma en moeder: Het doet gekke dingen met een mens’

In het dagelijks leven mag hij zijn best doen om Johan Derksen en René van der Gijp in een wekelijkse talkshow over voetbal aan te sturen. Daarover schreef Jan Hillenius al eens vermakelijke boeken over het leven achter de schermen van Voetbal Inside, de voorloper van het huidige praatprogramma Vandaag Inside. Maar al langere tijd zat de 50-jarige Hagenaar ook te broeden op een boek over de heroïsche fietstochten die zijn grootmoeder en zijn moeder in 1945 moesten maken om aan eten te komen.