Jan van der Heijdenstraat na ravage door explosie weer open voor verkeer

Werkstraf voor ‘proefritje’ met Mercedes bij dealer Naaldwijk

15:22 Hagenaar Rene J. (52) is veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur vanwege verduistering van een Mercedes C180 in oktober 2017 bij een dealer in Naaldwijk. Hij ging met een andere man even een ‘proefritje’ maken met de auto. De politie vond de Mercedes pas twee dagen later terug in Rotterdam met een valse kentekenplaat.