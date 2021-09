Jan van Zanen doet het goed, maar het mag allemaal wel wat Haagser

Van Zanen heeft het rapport ontvangen tijdens een bijeenkomst van het project Haags Verhaal in het Museum voor Beeld en Geluid. Dat is een maatschappelijk initiatief dat verschillende gemeenschappen en mensen met elkaar verbindt. Het rapport is opgesteld door twaalf verschillende gemeenschappen uit Den Haag.

De twaalf initiatiefnemers, variërend van Sociëteit de Witte tot het Straatconsulaat voor dak- en thuislozen, hopen op deze manier de kloof tussen het bestuur van Den Haag en de Hagenaren te verkleinen. Er is volgens hen een tweedeling in de stad en daar maken ze zich zorgen om. De burgemeester moet hier alert op blijven, zeggen ze.

Het mag allemaal wel wat Haagser

Luistervaardigheid, leiderschap, humor en aaibaarheid zijn punten waar de burgemeester op beoordeeld wordt in het rapport. Hierop scoort hij goed. Een onderdeel waar hij niet goed op scoorde is zijn Haags. Dat mag nog wel beter bij onze burgemeester. Het rapport luidt: ‘Ga zo door! We hebben alle vertrouwen in het verbeteren van het Haags als u in verbinding blijft met de inwoners van deze stad'.