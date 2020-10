Jan van Zanen is honderd dagen Hagenaar: ‘Dat rauwe van de stad, dat vind ik mooi’

Zijn eerste honderd Haagse dagen liepen een beetje in de soep. Dolgraag had burgemeester Jan van Zanen ze gebruikt om Den Haag eens goed te ontdekken, om de stad van zand en veen intensief te verkennen. Gewoon op de fiets, zonder protocol. ‘Op m’n illegale tochtjes’, zoals hij ze noemt.



Het kwam er te weinig van. Vanaf het begin kreeg de kersverse Haagse burgemeester het flink voor de kiezen. Zijn eerste werkdag was nog niet ten einde of boze boeren parkeerden tientallen trekkers voor de ingang van het Binnenhof. En daarna werd het eigenlijk nooit echt rustig.



,,Het is klein leed, hè?’’ waarschuwt Jan van Zanen in zijn werkkamer op het stadhuis. ,,Je zult maar een naaste verliezen aan corona, of vrezen dat je bedrijf deze lastige tijden niet overleeft. Maar inderdaad: Ik had meer willen marineren, meer willen landen in Den Haag. Ik heb mijn eerste honderd dagen wel last gehad van rukwinden, tegenwinden en zijwinden’’.