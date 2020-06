Jan van Zanen over discriminatie bij politie: ‘Wees transparant en win vertrouwen terug’

De nieuwe burgemeester werd door presentator Twan Huys gevraagd of een intern politieonderzoek naar de vermeende wantoestanden op dit politiebureau openbaar gemaakt moeten worden. Van Zanen wilde niet specifiek ingaan op de casus zolang hij officieel nog geen burgemeester is. ‘Dat is tot 1 juli aan waarnemend burgemeester Johan Remkes. Maar in algemene zin is het feit dat deze dingen op een politiebureau plaatsvinden zeer ernstig. Zeker in stedelijke gebieden, waar de spanningen hoog zijn, moet je maximaal transparant zijn en het vertrouwen terugwinnen.’