Jan Zoet wordt de nieuwe directeur van het Zuiderstrandtheater, en straks Amare

Van wieg tot graf Arie (65) hield het Haagse uitgaansle­ven veilig

20:04 Hij was Nederlands kampioen bodybuilding en stond achter de bar in het café van zijn ouders. In de Tahiti en de Big Bell op Scheveningen bepaalde hij wie er binnenkwam, en wie niet. Deze keer in de rubriek Van Wieg tot Graf het levensverhaal van Arie Ludwig.