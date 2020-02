Jandino zet het Mauritshuis op zijn kop

Wie heeft er nog een mooi verhaal over de oudste overdekte winkelpas­sa­ge van Nederland?

15:44 Rond de tijd dat de Passage in Den Haag openging, in 1885, werd ook het woord ‘winkelen’ bedacht. Winkeliers stalden hun producten uit, zodat het winkelend publiek ze zelf kon bekijken. Dat gaat 135 jaar later niet veel anders. Om te vieren dat de oudste overdekte winkelpassage van Nederland al zo lang bestaat, wordt er gezocht naar bijzondere verhalen en herinneringen.