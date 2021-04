Janet helpt mensen met geldproblemen aan een maaltijd tijdens ramadan: ‘Het is nodig’

Geen fatsoenlijke maaltijd kunnen eten? Janet maakte het vorig jaar mee als slachtoffer van de toeslagenaffaire. Zonder geld te krijgen van haar bewindvoerder en met een kapotte koelkast, was eten kopen vrijwel onmogelijk. Totdat zij al scrollend op Facebook het initiatief tegenkwam van restaurant Uno, dat eten klaarmaakt voor mensen die geen goede maaltijd kunnen eten vanwege hun financiële situatie. Dit jaar wil zij anderen bewust maken van dit initiatief. ,,Het voelde toen echt alsof het zo had moeten zijn.’’

Door de toeslagenaffaire had Janet een bewindvoerder. ,,Mijn bewindvoerder deed niet veel, wat betekende dat ik helemaal niks had. Daarnaast was mijn koelkast kapot. Normaal kun je voor een paar euro iets uit de verspillingsbakken bij de Jumbo halen, maar ik kon ook niets bewaren in de vriezer’’, vertelt Janet.

Initiatief tijdens ramadan

Maar toen kwam restaurant Uno in Den Haag op haar pad. Een initiatief tijdens de ramadan, waarbij mensen die het niet breed hebben een maaltijd kunnen ophalen. En dat dankzij donaties van anderen. ,,Ik weet niet hoe ik anders de maand had moeten doorkomen’’, vertelt Janet. Nu zij zelf uit de problemen is, wil zij andere mensen die het nodig hebben kennis laten maken met dit initiatief.

Nu de ramadan in volle gang is en restaurant Uno de handen weer uit de mouwen steekt om anderen te helpen, wilde Janet graag iets terugdoen. ,,Ik had me voorgenomen om een donatie te doen zodra het weer zou kunnen’’, zegt Janet. Daarnaast besloot ze om een bericht te plaatsen op Twitter, waarin zij mensen oproept voor donaties voor dit fijne initiatief.

Reacties

Haar bericht werd al snel door duizenden mensen opgepikt en kreeg de nodige aandacht. ,,Zoveel reacties, zoveel gedeeld en zoveel mensen hebben gedoneerd’’, zegt Janet. Daarnaast vindt zij het mooi om te zien dat mensen van verschillende afkomsten op het initiatief afkomen.

,,Met mijn bericht wil ik mensen bewust maken van dit initiatief en dat je je niet hoeft te schamen om er gebruik van te maken.’’ Vorig jaar werden er maar liefst 20.000 maaltijden uitgedeeld. ,,Dan zie je dat mensen het nodig hebben. Ik hoop oprecht dat ze genoeg donaties zullen binnenhalen.’’

