Janet, slachtoffer toeslagenaffaire, schreeuwt om hulp: 'Wéér bedolven onder onterechte boetes’

Dit gezin leeft al tien jaar in de grootste ellende door toeslagen­af­fai­re: 'Binnenkort staan we weer op straat'

12:01 Een brief van de Belastingdienst in 2011 is het begin van een nachtmerrie voor het Alphense echtpaar Roshni (35) en Stephan (38) en hun twee kinderen. Een nachtmerrie die tot op de dag van vandaag voortduurt. Ze behoren tot de vierhonderd schrijnendste gevallen van wat ‘de toeslagenaffaire’ wordt genoemd.