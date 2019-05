Janine Brandsen strijdt om titel Geschiedenisleraar van het jaar ‘Nominatie is de kroon op mijn werk’

Gefeliciteerd! Hoe is dit zo gekomen?

,,Het verbaast mij ook nog steeds. Ik werd laatst door het Rijksmuseum gebeld en er werd me verteld dat leerlingen mij hadden voorgedragen. Ik stond in de gang en zei: ‘Wat?! Dat meen je niet?!’ Ik was totaal verrast.’’



Ik kan me voorstellen dat het bijzonder is als je door leerlingen wordt genomineerd?

,,Ja, dit is de kroon op mijn werk. Ik zie mijn leerlingen een beetje als klanten. En als zij zeggen dat ze mijn lessen leuk en goed vinden... Dat is waanzinnig. Het zijn tieners. Iedereen die een tiener thuis heeft weet dat ze veel met zichzelf bezig zijn. Dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. In die jaren gieren er miljoenen hormonen door ze heen. Dat ze nu zeggen dat iemand anders wat verdient, vind ik bijzonder.’’



Wat deed u toen u het hoorde?

,,Ik ben gelijk die klas gaan opzoeken. Ze hadden een andere les en ik heb gewacht tot het einde. ‘Jullie hebben wat op je geweten’, sprak ik ze toe. Het werd muisstil, ze dachten dat ze wat fout hadden gedaan. Maar toen heb ik het verhaal uitgelegd en laten weten dat ik zeer vereerd was. En ik heb beloofd om na de vakantie wat uit te delen.’’



Hoe gaat het nu verder?

,,Alle genomineerden krijgen twee juryleden op bezoek. In juni wordt een top 6 gemaakt. In oktober is de Week van de Geschiedenis, die wordt afgesloten met de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum. Daar wordt de top drie bekendgemaakt, zij moeten met elkaar in debat. Aan de hand daarvan wordt de winnaar gekozen.’’