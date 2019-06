Janneke had niet alleen oog voor mileu en wereldvrede, maar ook voor de kleine dingen

Janneke van Beuzekom - van Veen (6 maart 1932 - 18 mei 2019) groeide op aan de Lek in Langerak. Haar vader had een maalderij. Haar moeder en tante zongen als ze de was deden, die vervolgens in het gras te bleken werd gelegd. Het was een idyllische omgeving waar Janneke liefde voor alles dat groeit en bloeit met de paplepel ingegoten kreeg.