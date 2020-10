Jannie (66) was bijna vijftig jaar de koningin van de leeszaal: ‘O wee, als er een krant ontbreekt’

Boek van Nootdorpse schrijver Eric Kastelein weerspie­gelt liefde voor Suriname

7 mei De Nootdorpse schrijver Eric Kastelein (65) is geen Surinamer en heeft evenmin familie in de Zuid-Amerikaanse, voormalige Nederlandse kolonie wonen. Zijn fascinatie voor Suriname, die hem al een tiental keren naar het land deed trekken, heeft geresulteerd in een kloek boek van 328 bladzijden: ‘Oog in Oog met Paramaribo – verhalen over het herinneringserfgoed’.