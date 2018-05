Japanner legt ruim drie ton neer voor grootste zoetwaterparel ter wereld

Haagse vervanger voor Zweedse band The Quill op Kaderock

17:45 Slecht nieuws voor fans van The Quill die de Zweedse band zaterdag op Kaderock hoopten te gaan zien spelen. De band was genoodzaakt haar optreden tijdens het muziekfestival in en rondom muziekcafé Musicon in Den Haag te annuleren en wordt nu vervangen door de Haagse band Niko.