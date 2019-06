Japanner velt Haagse honkballers van Storks

Grootste struikelblok was de Japanse werper Yuki Onodera. ,,In het veld maakten we geen fouten", zegt assistent-coach Erwin van der Schrier. ,,Maar we hadden geen antwoord op hun pitcher. En dan kan je het verdedigend op orde hebben, maar je moet ook aanvallend punten maken. En dat zat er niet in."

Onder aanvoering van pitcher Nick Winkel hielden de Haagse honkballers tot de zesde inning de schade beperkt (4-0). In de zevende maakte Storks haar enige punt (6-1). Op een honkslag van Kevin Nieveld kwam Kris Morris over de thuisplaat. ,,Het goede nieuws is dat we onze verste uitwedstrijd hebben gehad. Zeker om op donderdagavond om 19.30 uur in Rosmalen te komen, valt niet mee. Al die files zorgen ervoor dat je warming up anders is. Maar goed, dat is een situatie waarmee je te maken hebt en het mag ook zeker niet als een excuus gelden."