Japanners staan bekend om hun harakiri en slepen de rest van de wereld hierin mee

Het plankje was elders nodig, voor het onderdeel ‘skateboarden’, dat in een wanhopige poging de Spelen ‘wreed hip’ te maken is toegevoegd. De berg waar Mathieu van der Plank vanaf rolde heet in het vakjargon een ‘drop’. Een trekdrop, zou ik die vanaf nu willen noemen. Al met al is de beklimming van de berg Olympia voor Nederland tot op heden een steile afdaling gebleken.