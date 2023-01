Japans-Peruviaanse fushionkeuken met Nikkei-gerechten is niet goedkoop, maar wel om van te watertanden

Gouden PollepelWe moeten echt naar Nikkei-kok Luis Rojas toe in BlueBlood. ‘Niet normaal zo goed!’, wordt ons getipt. We gaan, trekken de portemonnee want niet goedkoop, maar zijn het roerend eens. Wat een goede smaakcombinaties maakt deze kok!