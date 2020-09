Japanse Tuin gaat ook dit najaar niet open

De oudste Japanse tuin van Nederland, gelegen midden in Landgoed Clingendael, is elk jaar slechts acht weken geopend, vanwege de kwetsbaarheid van de natuur. Zes weken in het voorjaar als de tuin in volle bloeiende glorie staat en twee weken in het najaar om de herfstkleuren te kunnen bewonderen. Dit voorjaar gooide het coronavirus ook al roet in het eten.