Japanse Tuin in Clingendael weer even open voor publiek

Twee keer per jaar gaan de poorten naar de tuin open voor publiek. Een keer in het voorjaar en een keer in het najaar. Dit jaar is de tuin open vanaf 27 april tot en met 9 juni. Daarna nog een keer in het najaar, van 12 oktober tot en met 27 oktober.



De Japanse tuin is in het begin van de 20ste eeuw door Marguerite M. Baronesse van Brienen, de toenmalige eigenaresse van het landgoed Clingendael, aangelegd. Zij werd ook wel freule Daisy genoemd. Ze maakte per schip meerdere reizen naar Japan. Ze verscheepte toen enkele lantaarns, een watervat, beeldjes en de bruggetjes naar de hofstad. Het is daarmee ook de enige Japanse tuin van Nederland van rond 1910 en heeft hoge historische waarde. Landgoed Clingendael en dus ook de tuin zijn inmiddels in beheer bij de gemeente.



De tuin is vanaf zaterdag open van 9.00 tot 20.00 uur.



