Japanse tuin is een beetje van Nelis: ‘Zien hoe mensen met de tuin omgaan is pijnlijk’

Video Brandweer redt baby bij brand in uitgaans­cen­trum Naaldwijk

9:55 Zeven mensen zijn afgelopen nacht gewond geraakt bij een brand in een woning boven shoarmazaak Pizzeria Perfect in de Molenstraat, in het drukke uitgaanscentrum van Naaldwijk. De brandweer was snel ter plekke en wist onder meer een baby’tje uit de woning boven de brandende zaak te redden.